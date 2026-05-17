Ця причина буде підставою для складання НМТ під час додаткової сесії

Днями розпочинається національний мультипредметний тест. Його можна скласти і в Україні, і за кордоном.

При цьому в Україні тестування можуть "супроводжувати" повітряні тривоги. Очільник організаційно-технологічного відділу Українського центру оцінювання якості освіти Андрій Ночкін у фейсбуці розповів, чи вдасться завершити іспит у такому разі.

Що робити у разі тривоги?

Ночкін зауважив, що тривала повітряна тривога та масований обстріл у ніч напередодні НМТ можуть стати поважною причиною для перенесення тестування. У такому разі можна буде скласти іспит під час додаткової сесії.

Все ж, за його словами, учасник може сам ухвалювати рішення про продовження участі в основній сесії після закінчення тривоги. Якщо вона не буде довготривалою. Якщо вступник не захоче продовжувати складати тестування у той самий день, він матиме право записатися на участь у сесії додатковій.

Аби стати учасником додаткової сесії, такому учаснику НМТ треба протягом трьох днів подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Регіональні центри також мають право ухвалювати рішення про участь вступників у додаткових сесіях НМТ без вимоги надання будь-яких додаткових документів.

Коли додатковий період реєстрації на НМТ?

11 травня розпочався додатковий період реєстрації на НМТ. Триває до 17 травня.

Він був передбачений для осіб, які є в установах виконання покарань, мали поважні причини і не зареєструватися раніше чи їм відмовили в реєстрації.

Зареєструватися можна на додаткову сесію мультитесту.

Чи отримали учасники НМТ запрошення на іспит?

Учасники основної сесії НМТ напередодні отримали запрошення на тестування, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Їх розмістили у персональних кабінетах. У запрошеннях вказали:

адресу центру тестування;

дату іспиту;

час початку тесту.

Що відомо про НМТ у 2026 році?

2026 року тестування також відбуватиметься протягом одного дня. Дводенний іспит не погодили. Основна сесія розпочинається вже 20 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.

Учасники тестування проходитимуть перевірку знань з 4 предметів. Три будуть обов'язковими і один – на вибір.

На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.