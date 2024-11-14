Переселенці можуть отримати грант на суму 700 доларів на навчання

Внутрішньо переміщені особи з п'яти областей України можуть отримати грант на навчання. Зокрема ті, хто прагне підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію, але не мають змоги самостійно профінансувати навчання.

Переможці конкурсу отримають грант на суму до 700 доларів США для отримання професійної освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як отримати грант на навчання

Участь у конкурсі можуть взяти жителі Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Перевагу у відборі надаватимуть таким категоріям населення:

внутрішньо переміщені особи;

одинокі батьки або матері;

вагітні жінки, жінки, які годують дитину (або особи, які проживають з такою людиною);

люди з інвалідністю чи хронічним захворюванням (або особи, які проживають з такою людиною).

За умовами програми переможцю необхідно буде вибрати навчальний курс на власний розсуд з урахуванням таких критеріїв:

відповідність програми актуальним потребам місцевого ринку праці;

тривалість курсу не повинна перевищувати 6 місяців, а завершитися він має до червня 2025 року.

Важливо! Подати заявку на участь та ознайомитися з подробицями щодо відбору можна за посиланням.

У разі виникнення питань чи пропозицій надсилайте їх на електронну адресу: UKR-feedback@drc.ngo або телефонуйте за номером: 0 800 339 518 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00).