У першій підземній школі Харкова зупинили навчання

Уроки у першій підземній школі у Харкові призупинили. Зауважимо, що школа розташована в Індустріальному районі.

Школярі не вчитимуться до понеділка, 23 вересня. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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Навчання у підземній школі в Харкові не буде до понеділка

До понеділка, за словами посадовця, комунальні служби мають прибрати скло та інше габаритне сміття на прилеглій до закладу території після обстрілу міста 19 вересня.

Терехов також повідомив, що підземна школа витримала такий виклик і не отримала пошкоджень.

Ми призупинили заняття до понеділка, бо багато руйнацій є. Підземна школа витримала цей виклик. Однак були пошкоджені будівлі наземної школи та дитячого садка, що розташовані поблизу епіцентру вибуху,

– розповів мер Харкова.

І додав, що у цих закладах освіти вибило вікна, є й інші руйнування.

Що стосується нашої підземної школи, то там усе більш-менш добре,

– уточнив Терехов.

Посадовець при цьому повідомив, що на сьогодні у місті будують ще три підземні школи. Він заявив, що діти повинні мати можливість навчатися очно та соціалізуватися.

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Як у Харкові працює підземна школа