Школьники не будут учиться до понедельника, 23 сентября. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Обучение в подземной школе в Харькове не будет до понедельника

До понедельника, по словам чиновника, коммунальные службы должны убрать стекло и другой габаритный мусор на прилегающей к заведению территории после обстрела города 19 сентября.

Терехов также сообщил, что подземная школа выдержала такой вызов и не получила повреждений.

Мы приостановили занятия до понедельника, потому что много разрушений есть. Подземная школа выдержала этот вызов. Однако были повреждены здания наземной школы и детского сада, расположенных вблизи эпицентра взрыва,

– рассказал мэр Харькова.

И добавил, что в этих учебных заведениях выбило окна, есть и другие разрушения.

Что касается нашей подземной школы, то там все более-менее хорошо,

– уточнил Терехов.

Чиновник при этом сообщил, что на сегодня в городе строят еще три подземные школы. Он заявил, что дети должны иметь возможность учиться очно и социализироваться.

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Как в Харькове уже работает подземная школа