Школьники не будут учиться до понедельника, 23 сентября. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
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Обучение в подземной школе в Харькове не будет до понедельника
До понедельника, по словам чиновника, коммунальные службы должны убрать стекло и другой габаритный мусор на прилегающей к заведению территории после обстрела города 19 сентября.
Терехов также сообщил, что подземная школа выдержала такой вызов и не получила повреждений.
Мы приостановили занятия до понедельника, потому что много разрушений есть. Подземная школа выдержала этот вызов. Однако были повреждены здания наземной школы и детского сада, расположенных вблизи эпицентра взрыва,
– рассказал мэр Харькова.
И добавил, что в этих учебных заведениях выбило окна, есть и другие разрушения.
Что касается нашей подземной школы, то там все более-менее хорошо,
– уточнил Терехов.
Чиновник при этом сообщил, что на сегодня в городе строят еще три подземные школы. Он заявил, что дети должны иметь возможность учиться очно и социализироваться.
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Как в Харькове уже работает подземная школа
- Обучение в подземной школе Харькова началось в прошлом году. А учебный год – 2 сентября 2024 года – в школе-бункере стартовал впервые, сообщила эксклюзивно корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
- В подземной школе – 11 первых классов. Именно начальную школу стремятся максимально охватить офлайн-обучением.
- С сентября в городе офлайн обеспечивают обучение детям 6 метрошкол, 3 противорадиационных укрытия и 1 подземная школа.
- В конце осени планируют достроить еще 3 подземные школы.