Навчання з серпня та суботами: МОН надало рекомендації студентам на новий навчальний рік

Міністерство освіти і науки України надало рекомендації щодо підготовки до навчального року у коледжах, училищах та вишах. Студенти можуть розпочати навчання вже у серпні.

У відомстві нагадують, що система освіти України й надалі функціонує в умовах повномасштабної війни. Тож закладам освіти треба ефективно підготуватися до нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону із застосуванням гнучкого графіка освітнього процесу задля економії енергоресурсів.

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Що треба знати про підготовку до навчального року 2024/2025

Тож у межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року МОН закликає до виконання важливих рекомендацій.

Вишам та коледжам радять:

Якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Виняток – студенти-першокурсники.

У теплі місяці року навчатися суботами.

З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул. Якщо треба – продовжити навчання дистанційно.

У разі потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.

У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки.

У прифронтових та прикордонних областях освітній процес можна здійснювати в укриттях. На базі інших закладів освіти в тилових регіонах – у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.

Передбачити функціонування локальних систем оповіщення.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма" , якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Для училищ:

Якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше ніж 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.

Навчатися суботами у теплі місяці року. Якщо є потреба – подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно.

Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, варто використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Залежно від безпекової ситуації в області, ОВА можуть ухвалити рішення про переведення освітнього процесу у дистанційний або змішаний формат.

Міносвіти також обіцяє оприлюднити відповідні рекомендації і для шкіл.