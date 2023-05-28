Не допускайте цих помилок на НМТ: перелік слів із правильним наголосом
28 травня 2023, 17:39Читать новость на русском
5 червня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Тож майбутні його учасники посилено готуються до іспиту.
Так, їм цьогоріч доведеться складати 3 предмети – 2 обов'язкові та 1 – на вибір. Серед обов'язкових – українська мова.
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Як правильно наголошувати слова
Тож випускники вкотре повторюють правопис. При цьому не завжди звертають увагу на правильне наголошення слів: вважають, що це завдання є доволі легким.
Однак легковажити цією темою не варто. Чимало помилок абітурієнти можуть допустити саме у завданнях, які передбачають вибір слів з правильним наголосом.
Тож пропонуємо вам добірку слів, наголошення яких вам варто запам'ятати.
- веснЯнИй;
- боЯзнь;
- близькИй;
- добУток;
- закінчИти;
- помОвчати;
- перЕпис;
- чорнОзем;
- рукОпис;
- мерЕжа;
- мАбУть;
- каталОг;
- ві́рші;
- корИсний;
- дОнька;
- індУстрія;
- квартАл;
- навчАння;
- пізнАння.
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.