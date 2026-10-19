Чи достатньо шкільної програми для підготовки до НМТ: що кажуть випускники

Майже половина українських учнів 11 класів та першокурсників переконані, що шкільної підготовки достатньо для успішного складання НМТ.

Про це свідчать результати опитування KSE Institute. Про це інформує УЦОЯО.

Чи достатньо шкільної програми для підготовки до НМТ

За даними опитування, 47% опитаних учнів та студентів кажуть, що уроків у школі достатньо для підготовки до тестування. При цьому 52% вважають, що школа може підготувати на 180+ балів без додаткових занять.

А от 44% опитаних заявили, що шкільної підготовки недостатньо.

Серед найпопулярніших способів підготовки до НМТ лідирує самостійна та дистанційна підготовка: 68% учасників НМТ надає перевагу саме їй. З репетиторами готуються або готувались 60% респондентів.



Результати опитування / скриншот звіту

57% опитаних учнів та студентів переконані, що для підготовки до НМТ вистачає уроків у школі. Підготовчі курси обирають 35% учасників дослідження.

Автори дослідження зазначають, що репетитори і платні курси стали нормою для багатьох старшокласників. Вони виконують функцію заміщення або якіснішого виконання обов’язків школи.