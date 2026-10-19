Об этом свидетельствуют результаты опроса KSE Institute. Об этом сообщает УЦОЯО.

Достаточно ли школьной программы для подготовки к НМТ

По данным опроса, 47% опрошенных учеников и студентов считают, что уроков в школе достаточно для подготовки к тестированию. При этом 52% полагают, что школа может подготовить к набору 180+ баллов без дополнительных занятий.

А вот 44% опрошенных заявили, что школьной подготовки недостаточно.

Среди самых популярных способов подготовки к НМТ лидирует самостоятельная и дистанционная подготовка: 68% участников НМТ отдают предпочтение именно ей. С репетиторами готовятся или готовились 60% респондентов.



Результаты опроса / скриншот отчета

57% опрошенных учащихся и студентов убеждены, что для подготовки к НМТ достаточно уроков в школе. Подготовительные курсы выбирают 35% участников исследования.

Авторы исследования отмечают, что репетиторы и платные курсы стали нормой для многих старшеклассников. Они выполняют функцию замещения или более качественного выполнения обязанностей школы.