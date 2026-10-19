Про це свідчать результати опитування KSE Institute. Про це інформує УЦОЯО.

Чи достатньо шкільної програми для підготовки до НМТ

За даними опитування, 47% опитаних учнів та студентів кажуть, що уроків у школі достатньо для підготовки до тестування. При цьому 52% вважають, що школа може підготувати на 180+ балів без додаткових занять.

А от 44% опитаних заявили, що шкільної підготовки недостатньо.

Серед найпопулярніших способів підготовки до НМТ лідирує самостійна та дистанційна підготовка: 68% учасників НМТ надає перевагу саме їй. З репетиторами готуються або готувались 60% респондентів.



Результати опитування / скриншот звіту

57% опитаних учнів та студентів переконані, що для підготовки до НМТ вистачає уроків у школі. Підготовчі курси обирають 35% учасників дослідження.

Автори дослідження зазначають, що репетитори і платні курси стали нормою для багатьох старшокласників. Вони виконують функцію заміщення або якіснішого виконання обов’язків школи.