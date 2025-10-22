Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом
- Українці напишуть Радіодиктант національної єдності 27 жовтня, текст якого створила Євгенія Кузнєцова, а читатиме Наталія Сумська.
- Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу, які правила треба повторити напередодні диктанту.
Менш як через тиждень українці знову долучаться до написання Радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч подію запланували на 27 жовтня.
Флешмоб відбудеться у День української писемності та мови. Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу, які правила треба повторити напередодні диктанту.
Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом?
Педагогиня зазначила, що насамперед варто пам'ятати, що у нас вже діє новий правопис і написання деяких слів може відрізнятися від того, до якого ми звикли.
Це стосується правопису пів у значенні "половина" окремо від наступного слова. Спростили правила про іншомовні часточки на зразок екс-, віце-, міні-, веб- – їх пишемо разом із наступним словом,
– уточнила вона.
І додала: щоби пригадати деякі орфограми, не обов'язково заучувати правила, можна звернутися до мнемонічних фраз. Наприклад, "МаВПа БуФеР" – про вживання апострофа, "КаФе ПТаХ" про написання префікса с-.
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
- Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслюватимуть жестовою мовою.
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.