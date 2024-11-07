Один із найкращих у Європі: український підручник отримав престижну нагороду

Підручник з німецької мови для 2 класу Світлани Сотникової та Ганни Гоголєвої здобув золоту відзнаку Best European Learning Materials Awards. Це перша нагорода для України на престижній премії для навчальних матеріалів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міносвіти України. Переможців премії BELMA визначають у чотирьох категоріях: навчальні матеріали для дітей віком від 0 до 8 років, учнів 8 – 12 років, учнів 12 – 17 років та студентів закладів вищої освіти.

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Український підручник отримав престижну нагороду BELMA

Свою золоту відзнаку український підручник отримав у другій категорії.

Ми були приємно здивовані, коли дізналися, що наше видання назвали одним із найкращих у Європі. Ця нагорода є визнанням наших зусиль, вона надихає і мотивує нас до подальшої роботи,

– каже Ганна Гоголєва, співавторка підручника.

Щороку в конкурсі беруть участь десятки видавництв із європейських країн. Цьогоріч журі премії, до складу якого ввійшли викладачі провідних університетів Європи, видавці та експерти з навчання, оцінювали приблизно 60 навчальних матеріалів від 27 видавництв. Під час відбору найкращих видань враховують доступність матеріалу, оформлення, якість вмісту та орієнтацію на потреби учня.

Цікаво! Цьогоріч до коротких списків BELMA потрапив ще один підручник Світлани Сотникової та Ганни Гоголєвої – "Німецька мова. 7 клас". Видання стало номінантом на головну відзнаку в третій категорії премії.

Вручення нагород відбулося в межах Франкфуртського книжкового ярмарку. Крім самої нагороди, переможці отримують право використовувати логотип премії на обкладинках своїх матеріалів, що є підтвердженням якості видання.

За своїм рівнем BELMA така ж важлива, як і Букерівська премія у світі літератури та Пулітцерівська – у світі журналістики. Це дуже символічна та важлива відзнака – і не лише для нашої команди, а для всієї України. Бо вона підтверджує, що наша освіта нарешті наближається до європейського рівня, а наші підручники навіть можуть конкурувати з кращими навчальними виданнями інших країн,

– зазначив гендиректор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Best European Learning Materials Awards (BELMA) вважається однією з найпрестижніших відзнак для навчальних видань. З 2011 року нагороду вручають найкращим освітнім матеріалам у Європі.

Раніше ми писали про те, що видавництво "Літера" випустило новий наклад підручників з української мови для 7 класу з виправленою картою України, де тепер зображено Крим. Про це читайте за посиланням.