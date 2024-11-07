Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Минобразования Украины. Победителей премии BELMA определяют в четырех категориях: учебные материалы для детей в возрасте от 0 до 8 лет, учеников 8 – 12 лет, учеников 12 – 17 лет и студентов высших учебных заведений.

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Украинский учебник получил престижную награду BELMA

Свою золотую награду украинский учебник получил во второй категории.

Мы были приятно удивлены, когда узнали, что наше издание назвали одним из лучших в Европе. Эта награда является признанием наших усилий, она вдохновляет и мотивирует нас к дальнейшей работе,

– говорит Анна Гоголева, соавтор учебника.

Ежегодно в конкурсе принимают участие десятки издательств из европейских стран. В этом году жюри премии, в состав которого вошли преподаватели ведущих университетов Европы, издатели и эксперты по обучению, оценивали примерно 60 учебных материалов от 27 издательств. При отборе лучших изданий учитывают доступность материала, оформление, качество содержания и ориентацию на потребности ученика.

Интересно! В этом году в короткие списки BELMA попал еще один учебник Светланы Сотниковой и Анны Гоголевой – "Немецкий язык. 7 класс". Издание стало номинантом на главную награду в третьей категории премии.

Вручение наград состоялось в рамках Франкфуртской книжной ярмарки. Кроме самой награды, победители получают право использовать логотип премии на обложках своих материалов, что является подтверждением качества издания.

По своему уровню BELMA такая же важная, как и Букеровская премия в мире литературы и Пулитцеровская – в мире журналистики. Это очень символическая и важная награда – и не только для нашей команды, а для всей Украины. Потому что она подтверждает, что наше образование наконец приближается к европейскому уровню, а наши учебники даже могут конкурировать с лучшими учебными изданиями других стран,

– отметил гендиректор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

Best European Learning Materials Awards (BELMA) считается одной из самых престижных наград для учебных изданий. С 2011 года награду вручают лучшим образовательным материалам в Европе.

Ранее мы писали о том, что издательство "Литера" выпустило новый тираж учебников по украинскому языку для 7 класса с исправленной картой Украины, где теперь изображен Крым. Об этом читайте по ссылке.