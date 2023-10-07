У Міносвіти відповіли, коли у школах будуть усі підручники для 5 і 6 класів

Початок навчального року показав, що в Україні не вистачає підручників для 5 і 6 класів. Втім, цю проблему вже розв'язують. Відповідні підручники будуть у школах у грудні.

Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки України. Андрій Сташків зауважив, що 5 класи, які підпадали під реформу Нової української школи, найбільше потребували нових книжок.

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Українські підручники доставляють з-за кордону

У 2022-му Міносвіти запланувало друк підручників для 5 класів. Кабмін навіть виділив на ці потреби кошти. Однак, на заваді стало повномасштабне вторгнення.

Під реформу НУШ, зокрема підпадали 5 класи. Саме вони найбільше потребували нових підручників.

Підручники не друкувалися за бюджетні кошти, бо не було на це в бюджеті жодної копійки. Ми вели перемовини з міжнародними донорами щодо друку, і завдяки їм було надруковано три підручники для 5 класу: математика, природничі дисципліни та українська мова,

– зазначив Андрій Сташків.

Минулого навчального року школярі вчилися за електронними підручниками. Їх можна завантажити з сайту Міносвіти.

Заступник міністра також зауважив, що в деякі регіони досі доставляють підручники з української мови. Пояснив, що книжки довго їхали з Європи.

Усі підручники для 5 і 6 класів будуть у школах у грудні

Посадовець розповів, що цього року ситуація вже дещо краща. Зокрема, було спрямовано 750 мільйонів гривень з Держбюджету на друк підручників з основних предметів для 6 класу. Втім, цієї суми недостатньо.

"Це 65 – 67% від загальної потреби в коштах на друк підручників для 5 і 6 класів. Ми надрукували та доставили до 1 вересня підручники з української мови та літератури, зарубіжної, іноземної, історії, математики, правознавства. Залишалася проблема із додруком підручників для 5 класу і частини предметів для 6 класу", – зазначив Сташків.

Також додав, що у вересні Уряд ініціював внесення змін до Держбюджету й додатково виділив 572 мільйони гривень на додрук саме цих підручників. Наразі активно укладаються договори. Окрім того, завдяки донорам ЄС надрукують ще окремі підручники.

В грудні цього року всі підручники для 5 і 6 класів будуть в школах,

– підкреслив заступник міністра освіти.

За його словами, у межах реформи затверджуються нові навчальні програми, інтегровані курси, за якими і друкують нові підручники. Тому старі для 5 і 6 класів уже не можуть бути використані.