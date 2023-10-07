Об этом сообщил заместитель Министра образования и науки Украины. Андрей Сташков отметил, что 5 классы, подпадавшие под реформу Новой украинской школы, больше всего нуждались в новых книгах.

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Украинские учебники доставляют из-за границы

В 2022 году Минобразования запланировало печать учебников для 5 классов. Кабмин даже выделил на эти нужды денежные средства. Однако, помешало полномасштабное вторжение.

Под реформу НУШ, в том числе подпадали 5 классы. Именно они больше всего нуждались в новых учебниках.

Учебники не печатались за бюджетные средства, потому что не было на это в бюджете ни копейки. Мы вели переговоры с международными донорами по печати, и благодаря им были напечатаны три учебника для 5 класса: математика, естественные дисциплины и украинский язык,

– отметил Андрей Сташков.

В прошлом учебном году школьники учились по электронным учебникам. Их можно скачать с сайта Минобразования.

Замминистра также отметил, что в некоторые регионы до сих пор доставляют учебники по украинскому языку. Объяснил, что книги долго ехали из Европы.

Все учебники для 5 и 6 классов будут в школах в декабре

Чиновник рассказал, что в этом году ситуация уже несколько лучше. В частности, было направлено 750 миллионов гривен из Госбюджета на печать учебников по основным предметам для 6 класса. Впрочем, этой суммы недостаточно.

"Это 65 – 67% от общей потребности в средствах на печать учебников для 5 и 6 классов. Мы напечатали и доставили до 1 сентября учебники украинского языка и литературы, зарубежной, иностранного, истории, математики, правоведения. Оставалась проблема с допечаткой учебников для 5 класса и части предметов для 6 класса", – отметил Сташков.

Также добавил, что в сентябре Правительство инициировало внесение изменений в Госбюджет и дополнительно выделило 572 миллиона гривен на допечатку именно этих учебников. В настоящее время активно заключаются договоры. Кроме того, благодаря донорам ЕС напечатают еще отдельные учебники.

В декабре этого года все учебники для 5 и 6 классов будут в школах,

– подчеркнул заместитель министра образования.

По его словам, в рамках реформы утверждаются новые обучающие программы, интегрированные курсы, по которым и печатают новые учебники. Потому старые для 5 и 6 классов уже не могут быть использованы.