Когда все дети получат учебники

Как сообщили в министерстве образования, благодаря донорам удалось напечатать уже 100% учебников по математике и украинскому языку для учащихся 5 классов. Что касается учащихся 6 классов, то для них уже напечатали 4,7 миллиона учебников.

Интересно МОН – за запрет невакцинированным детям посещать школу

Опубликованные учебники уже доставили на областные базы. Уже оттуда областные администрации должны направить книги в школы.

Процент развозки по заведениям в каждом регионе разный, ведь процесс доставки учебников, напечатанных за донорские средства, сложнее. Требуется дополнительная процедура передачи книг в сферу управления областных военных администраций и последующей передачи на учебные заведения,

– сообщили в МОН.

Учебники для 5 класса печатали средства доноров: UNICEF, правительства Финляндии и ЕС. На учебники для шести классов нашли деньги в украинском бюджете.

В МОН также попросили сообщать в областные департаменты и министерство о школах, в которых до сих пор нет новых учебников.