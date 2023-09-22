Детей без вакцинации не будут пускать в школу
МОН поддерживает решение не допускать к очного обучения детей, у которых нет прививки от кори. Именно так министерство отреагировало на ситуацию в Ровенской и Черниговской областях.
Областные санитары на основании статьи 15 Закона "О защите населения от инфекционных болезней" распоряжались, что невакцинированные дети не могут посещать детские учреждения.
МОН и Министерство здравоохранения проводят кампанию по вакцинации от кори для тех, кто еще не успел получить прививку по разным причинам. В общей сложности планируют вакцинировать 260 тысяч детей.
По состоянию на сегодняшний день вакцинацию прошли уже более 100 тысяч школьников. Кампания охватила Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Ивано-Франковскую и Сумскую области.