Детей без вакцинации не будут пускать в школу

МОН поддерживает решение не допускать к очного обучения детей, у которых нет прививки от кори. Именно так министерство отреагировало на ситуацию в Ровенской и Черниговской областях.

Областные санитары на основании статьи 15 Закона "О защите населения от инфекционных болезней" распоряжались, что невакцинированные дети не могут посещать детские учреждения.

Важно! Без прививки школу могут посещать только те дети, которые имеют противопоказания к вакцинации.

МОН и Министерство здравоохранения проводят кампанию по вакцинации от кори для тех, кто еще не успел получить прививку по разным причинам. В общей сложности планируют вакцинировать 260 тысяч детей.

По состоянию на сегодняшний день вакцинацию прошли уже более 100 тысяч школьников. Кампания охватила Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Ивано-Франковскую и Сумскую области.