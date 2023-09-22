Дітей без вакцинації не пускатимуть до школи

МОН підтримує рішення не допускати до очного навчання дітей, в яких немає щеплення від кору. Саме так міністерство відреагувало на ситуацію у Рівненській та Чернігівській областях.

Обласні санітари на основі статті 15 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" видали розпорядження, що невакциновані діти не можуть відвідувати дитячі заклади.

Важливо! Без щеплення школу можуть відвідувати лише ті діти, які мають протипоказання до вакцинації.

МОН та Міністерство охорони здоров'я проводять кампанію з вакцинації від кору для тих, хто ще не встиг отримати щеплення через різні причини. Загалом планують вакцинувати 260 тисяч дітей.

Станом на сьогодні вакцинацію пройшли вже понад 100 тисяч школярів. Кампанія охопила Чернігівську, Вінницьку, Одеську, Івано-Франківську та Сумську області.