Коли всі діти отримають підручники

Як повідомили у міністерстві освіти, завдяки донорам вдалося надрукувати вже 100% підручників з математики та української мови для учнів 5 класів. Що стосується учнів 6 класів, то для них вже надрукували 4,7 мільйона підручників.

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Надруковані підручники вже доставили на обласні бази. Вже звідти обласні адміністрації повинні скерувати книги до шкіл.

Відсоток розвезення по закладах у кожному регіоні різний, адже процес доставлення підручників, надрукованих за донорські кошти, складніший. Потрібна додаткова процедура передання книг у сферу управління обласних військових адміністрацій і подальшого передавання на заклади освіти,

– повідомили у МОН.

Підручники для 5 класу друкували коштами донорів: UNICEF, уряду Фінляндії та ЄС. На підручники для 6 класів знайшли гроші в українському бюджеті.

У МОН також попросили повідомляти в обласні департаменти та міністерство про школи, в яких досі немає нових підручників.