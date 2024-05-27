Підручники з історії України для учнів 11 класів зазнають змін, – МОН

Підручники з історії України, за якими навчаються 11-класники у нашій державі, зазнають змін. Їх варто очікувати вже з початку наступного навчального року.

Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. І уточнив, що до підручників історії включать розділ про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

До теми Які дати обов'язково треба повторити перед складанням НМТ з історії України

Яких змін зазнають підручники з історії України

Так, вже з вересня учні 11 класів зможуть вивчати розділ про боротьбу українців проти російських загарбників у ХХІ столітті.

11-й клас розпочинається з визвольних змагань 2014 – 2021 року і далі продовжується до модерних часів,

– уточнив посадовець.

І додав, що зараз триває інтенсивна робота над тим, щоб термінологічно й сутністю вивірити все, що належить до найновішої доби, тобто події, які стосуються російського вторгнення.

Програму предмета "Захист України" оновлять

В Україні оновлюють предмет "Захист України".

Зокрема, військові зможуть навчати вчителів.

У межах змін планують інтегрувати у предмет громадянську освіту й практичні знання та навички.

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявляв, що учні повинні розуміти, як відбувається оборона країни, а також те, навіщо до неї долучатися.

Учителям розкажуть, як працювати з дітьми, зокрема старшокласниками, які "поза політикою", як працює ІПСО і як їм протидіяти. Також педагоги почують від військових Азову про те, якою є сучасна війна.