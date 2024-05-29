Міносвіти України затвердило вимоги до е-додатків до підручників

Міністерство освіти і науки України затвердило вимоги до інтерактивних електронних додатків до підручників. Е-додаток – електронне навчальне видання, що розширює можливості паперового підручника завдяки мультимедійному контенту та інтерактивним функціям.

Тепер е-додатки мають забезпечувати доступність контенту онлайн та офлайн із можливістю його повного або часткового завантаження на пристрій користувача і роботи без подальшого доступу до мережі Інтернет. Виняток – контент, який міститься на зовнішніх ресурсах за покликаннями в е-додатку.

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Міносвіти затвердило вимоги до е-додатків до підручників

Також тепер е-додатки до підручників мають відповідати таким вимогам як:

можливість перегляду відео, зображень та прослуховування аудіофайлів без потреби встановлення додаткових плагінів (додатків);

можливість доступу до контенту на пристроях, що працюють під керуванням усіх поширених операційних систем Windows, Android, iOS, ChromeOS тощо за допомогою браузера чи іншого безоплатного клієнта;

доступність вмісту та інтерактивних функцій через вебдоступ у безоплатному браузері;

адаптація вмісту та інтерфейсу до розміру та роздільної здатності екрана пристрою;

зберігання облікових даних у сховищі, що має сертифікат КСЗІ, на серверах, які розташовані в Україні.

Виконання цих вимог має забезпечити якісний додатковий навчальний контент для здобувачів освіти.

Е-додатки стануть цінним доповненням до шкільних підручників, посиливши їхні змістові та функціональні можливості за допомогою сучасних технологій. Це сприятиме якіснішому засвоєнню матеріалу та вдосконаленню освітнього процесу загалом,

– зазначили у МОН.