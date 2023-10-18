Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал на бюджет 2023
Джерело:Оксен Лісовий
Міносвіти України підбило підсумки вступної кампанії до вишів у 2023 році. Вступники при цьому подали близько пів мільйона заяв на бюджет.
Що цікаво, спеціальності мали пороговий бал для вступу. Тож кількість балів, набраних на НМТ, була дуже важливою для абітурієнта.
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Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал
Найвищий пороговий бал (180 – 187) для вступу був потрібний на такі спеціальності (у межах відкритих конкурсних пропозицій):
- Стоматологія;
- Політологія;
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- Міжнародне право;
- Журналістика;
- Міжнародні економічні відносини;
- Право.
А у межах фіксованих конкурсних пропозицій найвищий конкурсний бал (166 – 191) для вступу на бюджетну форму навчання у 2023 році був потрібний на такі спеціальності:
- Біологія та біохімія;
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- Політологія;
- Міжнародне право;
- Комп'ютерні науки.
Зауважимо: конкурсні пропозиції під час вступу на бюджет у виші бувають:
- відкриті;
- фіксовані.
У межах відкритої КП кількість бюджетних місць для вишу визначають не одразу, а за алгоритмом адресного розміщення. Тобто місця "приносять" вступники, які мають найвищі бали і обрали цей ЗВО.
У межах фіксованої КП кількість місць державного або регіонального замовлення заздалегідь визначена для ЗВО.
Нагадаємо, що більшість абітурієнтів вступали до вишів України 2023 року за результатами національного мультипредметного тесту.