Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал на бюджет 2023

Міносвіти України підбило підсумки вступної кампанії до вишів у 2023 році. Вступники при цьому подали близько пів мільйона заяв на бюджет.

Що цікаво, спеціальності мали пороговий бал для вступу. Тож кількість балів, набраних на НМТ, була дуже важливою для абітурієнта.

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Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал

Найвищий пороговий бал (180 – 187) для вступу був потрібний на такі спеціальності (у межах відкритих конкурсних пропозицій):

Стоматологія;

Політологія;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

Міжнародне право;

Журналістика;

Міжнародні економічні відносини;

Право.