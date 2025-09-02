Учителі з вересня отримуватимуть більшу зарплату
- З 1 вересня в Україні підвищили доплату вчителям до 2 600 гривень.
- Доплату отримують всі педагогічні працівники.
- Торік уряд виділив 12 мільярдів гривень на цю ініціативу.
З 1 вересня в Україні зріс розмір "учительської тисячі". Мовиться про доплату педагогам за роботу у несприятливих умовах.
Її запровадили з 1 січня 2025 року. Про це інформує 24 Канал.
Яку доплату отримуватимуть учителі з вересня?
З 1 січня учителі шкіл отримували щомісяця 1 300 гривень. З урахуванням податків – 1 тисячу гривень.
З вересня доплата вчителям за особливі умови праці в Україні зросте. Вона становитиме 2 600 гривень. З урахуванням податків – 2 тисячі гривень.
Торік на цю мету уряд України виділив 12 мільярдів гривень.
У МОН наголошували, що це невелика, але все ж таки підтримка для вчителів – незалежно від того, чи він має повну ставку, повне навантаження, чи ні.
Цю доплату отримують і вчителі, і директори, і заступники директорів – всі педагогічні працівники у всіх школах країни.
Чи виплачуватимуть "вчительську тисячу" у 2026 році?
- Експрем'єр Денис Шмигаль у червні заявляв, що важливим аспектом освітніх реформ є мотивація педагогів.
- У наступному році тенденція щодо збільшення оплати праці має продовжитись.
- Недавно очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявляв: якщо на наступний рік посадовці знайдуть ще додаткові кошти, то розмір доплати зросте.