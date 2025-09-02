Укр Рус
2 вересня, 14:27
2

Учителі з вересня отримуватимуть більшу зарплату

Марія Волошин
Основні тези
  • З 1 вересня в Україні підвищили доплату вчителям до 2 600 гривень.
  • Доплату отримують всі педагогічні працівники.
  • Торік уряд виділив 12 мільярдів гривень на цю ініціативу.

З 1 вересня в Україні зріс розмір "учительської тисячі". Мовиться про доплату педагогам за роботу у несприятливих умовах.

Її запровадили з 1 січня 2025 року. Про це інформує 24 Канал

Яку доплату отримуватимуть учителі з вересня?

З 1 січня учителі шкіл отримували щомісяця 1 300 гривень. З урахуванням податків – 1 тисячу гривень. 

З вересня доплата вчителям за особливі умови праці в Україні зросте. Вона становитиме 2 600 гривень. З урахуванням податків – 2 тисячі гривень. 

Торік на цю мету уряд України виділив 12 мільярдів гривень.

У МОН наголошували, що це невелика, але все ж таки підтримка для вчителів – незалежно від того, чи він має повну ставку, повне навантаження, чи ні. 

Цю доплату отримують і вчителі, і директори, і заступники директорів – всі педагогічні працівники у всіх школах країни.

Чи виплачуватимуть "вчительську тисячу" у 2026 році?

  • Експрем'єр Денис Шмигаль у червні заявляв, що важливим аспектом освітніх реформ є мотивація педагогів.
  • У наступному році тенденція щодо збільшення оплати праці має продовжитись.
  • Недавно очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявляв: якщо на наступний рік посадовці знайдуть ще додаткові кошти, то розмір доплати зросте.