Педагоги вже можуть реєструватися на участь у пілоті "Гроші ходять за вчителем"

Перші 100 тисяч учителів уже можуть реєструватися для участі в пілотуванні оновленої моделі фінансування професійного розвитку. Мовиться про "Гроші ходять за вчителем".

Зареєструвати зможуть і суб'єкти підвищення кваліфікації. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Коли і хто може зареєструватися?

Реєстрація передбачає обов'язкове створення користувацького профілю на державній платформі "Вектор". Коли особисті кабінети стануть доступними – на електронну пошту, вказану при створенні користувацького профілю, прийде інформація про можливість зайти в свій кабінет. У ньому учасники зможуть додати свої дані і подати заявку на участь у пілоті.

Зареєструватися можна за посиланням.

У МОН зазначають: якщо вчителі є користувачами EdWay та до 31 жовтня 2025 року надали свою згоду на передання персональних даних, їм збережуть кабінети на оновленій платформі. Особисті кабінети тих, хто не надав згоди, видалили з платформи EdWay. Архів даних надіслали на вказану раніше електронну адресу.

Участь у пілотуванні можуть взяти директори, заступники директорів і вчителі, які працюватимуть у 7 – 9 класах НУШ і 10 пілотних класах старшої профільної школи у 2026 – 2027 навчальному році.

Наступний крок – створення особистих кабінетів на платформі. МОН згодом повідомить, коли це буде можливо.

Як працюватиме підвищення кваліфікації за новою моделлю?

Для педагогів:

Створення особистого кабінету на платформі "Вектор".

Верифікація через ID.GOV.UA або BankID.

Підтвердження даних від закладу освіти.

Подання заявки на участь у пілотуванні.

Отримання 1500 грн на віртуальний рахунок.

Вибір курсів та оплата навчання.

Для суб'єктів підвищення кваліфікації:

Створення особистого кабінету на платформі "Вектор".

Розроблення програм на основі типових від МОН.

Публікація програм на платформі.

Верифікація програм в УІРО.

Підтвердження від УІРО та отримання спеціальної позначки на платформі.

Що відомо про "Гроші ходять за вчителем"?