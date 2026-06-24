Уряд розподілив 6,6 мільярда гривень на підвищення зарплат освітянам і соцпрацівникам

Освітяни та соціальні працівники отримають підвищені зарплати. Уряд розподілив 6,6 мільярда гривень між регіонами для цих виплат.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Як розподілили кошти на зарплати освітянам та соцпрацівникам?

Кошти розподілили між 24 обласними бюджетами.

Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально – залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати,

– повідомили Свириденко.

Тобто чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава.

Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриє 80% необхідних видатків на підвищення зарплат.

А для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50% до 80%.

Зверніть увагу, що з 1 липня мінімальна зарплата в Україні не зростатиме. Вона і надалі складатиме 8 647 гривень.

Водночас Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027 – 2029 роки. Документ включає, зокрема, виважене підвищення соціальних стандартів в Україні.