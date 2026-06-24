Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Как распределили средства на зарплаты работникам образования и социальным работникам?

Средства распределили между 24 областными бюджетами.

Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей в повышении зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы,

– сообщила Свириденко.

То есть чем меньше собственных доходов у региона, тем большую долю расходов компенсирует государство.

Для бюджетов территориальных общин и областей, где продолжаются или возможны боевые действия, государство покроет 80% необходимых расходов на повышение зарплат.

А для местных бюджетов, демонстрирующих недостаточную платежеспособность, этот показатель составляет от 50% до 80%.

Обратите внимание, что с 1 июля минимальная зарплата в Украине расти не будет. Она по-прежнему будет составлять 8 647 гривен.

В то же время правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Документ предусматривает, в частности, взвешенное повышение социальных стандартов в Украине.