"Нівелює підвищення": Профспілка звернулася до уряду через розмір надбавки для вчителів
- Освітянська профспілка закликає встановити фіксовану надбавку за престижність праці вчителів у розмірі не менш ніж 30% від посадового окладу.
- Профспілка наголошує на нерівномірному розподілі освітньої субвенції, що дозволяє деяким громадам надавати лише 5% надбавки, знижуючи реальні зарплати вчителів.
Освітянська профспілка наполягає на встановленні фіксованого розміру надбавки за престижність праці для вчителів у розмірі не менш ніж 30%. Звернення вже скерували очільниці уряду Юлії Свириденко та голові Освітнього комітету Ради Сергієві Бабаку.
У Профспілці зазначають, що наразі постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку за престижність праці для педагогів у межах від 5% до 30% посадового окладу.
Дивіться також У МОН детально роз'яснили усі нюанси підвищення зарплат учителям
Що кажуть у Профспілці?
У Профспілці уточнюють, що місцева влада у багатьох випадках погоджує нараховування надбавки для вчителів у мінімальному розмірі – 5%. Навіть якщо раніше вона була більшою. А це нівелює підвищення зарплати педагогів на 30%, яке відбулось з початку року. Натомість реальна зарплата вчителя значно залежить саме від цієї надбавки.
Аналіз 2025 року і прогноз на 2026 показує нерівномірний розподіл освітньої субвенції: одні громади мають ресурс платити 30%, інші – лише 5%,
– мовиться у зверненні.
Тому Профспілка працівників освіти наполягає на терміновому внесенні змін до постанови Кабміну № 373 стосовно виплати надбавки у фіксованому розмірі 30% від посадового окладу. Щонайменше до запровадження нових умов оплати праці педагогів. При цьому пропонує з часом включити цю надбавку до складу посадового окладу та врахувати надбавку за несприятливі умови праці.
Освітяни наполягають, що надбавка за престижність має стати гарантованою державною нормою, а не залежати від фінансових можливостей окремих громад.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Як зросла зарплата вчителя?
- У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників.
- Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
- У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
- Зарплати педагогів у дитячих садках в Україні також зростуть. Їхні посадові оклади підвищать на 30% з 1 січня 2026 року.
- Також цьогоріч збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросте до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).