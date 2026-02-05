"Нівелює підвищення": Профспілка звернулася до уряду через розмір надбавки для вчителів

Освітянська профспілка наполягає на встановленні фіксованого розміру надбавки за престижність праці для вчителів у розмірі не менш ніж 30%. Звернення вже скерували очільниці уряду Юлії Свириденко та голові Освітнього комітету Ради Сергієві Бабаку.

У Профспілці зазначають, що наразі постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку за престижність праці для педагогів у межах від 5% до 30% посадового окладу.

Що кажуть у Профспілці?

У Профспілці уточнюють, що місцева влада у багатьох випадках погоджує нараховування надбавки для вчителів у мінімальному розмірі – 5%. Навіть якщо раніше вона була більшою. А це нівелює підвищення зарплати педагогів на 30%, яке відбулось з початку року. Натомість реальна зарплата вчителя значно залежить саме від цієї надбавки.

Аналіз 2025 року і прогноз на 2026 показує нерівномірний розподіл освітньої субвенції: одні громади мають ресурс платити 30%, інші – лише 5%,

– мовиться у зверненні.

Тому Профспілка працівників освіти наполягає на терміновому внесенні змін до постанови Кабміну № 373 стосовно виплати надбавки у фіксованому розмірі 30% від посадового окладу. Щонайменше до запровадження нових умов оплати праці педагогів. При цьому пропонує з часом включити цю надбавку до складу посадового окладу та врахувати надбавку за несприятливі умови праці.

Освітяни наполягають, що надбавка за престижність має стати гарантованою державною нормою, а не залежати від фінансових можливостей окремих громад.

Як зросла зарплата вчителя?