"Нивелирует повышение": Профсоюз обратился к правительству из-за размера надбавки для учителей

Профсоюз работников образования настаивает на установлении фиксированного размера надбавки за престижность труда для учителей в размере не менее 30%. Обращение уже направили главе правительства Юлии Свириденко и председателю Образовательного комитета Рады Сергею Бабаку.

В Профсоюзе отмечают, что сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку за престижность труда для педагогов в пределах от 5% до 30% должностного оклада.

Что говорят в Профсоюзе?

В Профсоюзе уточняют, что местные власти во многих случаях согласовывают начисление надбавки для учителей в минимальном размере – 5%. Даже если раньше она была больше. А это нивелирует повышение зарплаты педагогов на 30%, которое состоялось с начала года. Зато реальная зарплата учителя значительно зависит именно от этой надбавки.

Анализ 2025 года и прогноз на 2026 показывает неравномерное распределение образовательной субвенции: одни общины имеют ресурс платить 30%, другие – только 5%,

– говорится в обращении.

Поэтому Профсоюз работников образования настаивает на срочном внесении изменений в постановление Кабмина № 373 относительно выплаты надбавки в фиксированном размере 30% от должностного оклада. Как минимум до введения новых условий оплаты труда педагогов. При этом предлагает со временем включить эту надбавку в состав должностного оклада и учесть надбавку за неблагоприятные условия труда.

Педагоги настаивают, что надбавка за престижность должна стать гарантированной государственной нормой, а не зависеть от финансовых возможностей отдельных общин.

Как выросла зарплата учителя?