МОН знайшло кошти на підвищені зарплати викладачів
- МОН України знайшло понад 2,5 мільярда гривень на підвищені зарплати викладачів вишів.
- Вони мали зрости на 30% з 1 січня 2026 року.
Міністерство освіти і науки України знайшло понад 2,5 мільярда гривень на підвищені зарпплати викладачів вишів у 2026 році. Це стало можливим завдяки перерозподілу частини видатків держбюджету.
Усе задля підвищення зарплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам ЗВО. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
На що скерують кошти?
Кошти перерозподілили задля реалізації з 1 січня 2026 року першого етапу анонсованого підвищення зарплати викладачів на 30%. Також МОН закликало виші зважено планувати видатки.
В університетах треба раціонально використовувати кошти і розраховувати свої можливості, щоб насправді всім можна було виплачувати підвищені зарплати,
– зазначили у відомстві.
Також 605 мільйона гривень скерували на покриття підвищення зарплат працівників коледжів.
Зазначимо, що недавно очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у своєму телеграмі написав: неврегульоване питання підвищення зарплат викладачам вишів може призвести або до скорочення викладацького складу або ризику закриття окремих ЗВО.
Наскільки підвищать зарплати педагогам?
- У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат педагогів: учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників, а також вихователів у садках.
- Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
- У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
- У 2025 році вартість контрактного навчання в українських університетах зросла майже на третину. Тенденція збережеться у 2026 році.