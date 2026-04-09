МОН знайшло кошти на підвищені зарплати викладачів

Міністерство освіти і науки України знайшло понад 2,5 мільярда гривень на підвищені зарпплати викладачів вишів у 2026 році. Це стало можливим завдяки перерозподілу частини видатків держбюджету.

Усе задля підвищення зарплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам ЗВО. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

На що скерують кошти?

Кошти перерозподілили задля реалізації з 1 січня 2026 року першого етапу анонсованого підвищення зарплати викладачів на 30%. Також МОН закликало виші зважено планувати видатки.

В університетах треба раціонально використовувати кошти і розраховувати свої можливості, щоб насправді всім можна було виплачувати підвищені зарплати,

– зазначили у відомстві.

Також 605 мільйона гривень скерували на покриття підвищення зарплат працівників коледжів.

Зазначимо, що недавно очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у своєму телеграмі написав: неврегульоване питання підвищення зарплат викладачам вишів може призвести або до скорочення викладацького складу або ризику закриття окремих ЗВО.

Наскільки підвищать зарплати педагогам?