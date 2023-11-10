В Україні будують школу, яка може витримати пряме влучання ракети

У селі Коротичі Харківської області будують захисну споруду, яка зможе витримати пряме влучання ракети С-300. Це буде де-факто школа під землею.

Ця споруда зможе одночасно вмістити близько під тисячі людей. Саме стільки учнів, педагогів і працівників перебуває у місцевій загальноосвітній школі.

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В Україні будують школу, яка може витримати влучання ракети

Також під час повітряних тривог укриття зможе вмістити осіб із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів.

Вартість робіт – 99,1 мільйона гривень. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300,

– розповів Синєгубов.

І додав, що держсубвенція на облаштування укриттів для Харківщини становить 224,6 мільйона гривень. За ці кошти мають відремонтувати чи збудувати 31 об'єкт.



Проєкт школи на Харківщині / фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

У Харкові будують підземну школу

У Харкові з'явиться перша в Україні підземна школа.

На її будівництво витратять близько 58 мільйонів гривень.

Очільник міста Ігор Терехов має надію, що проєкт втілять у життя до 2024 року.

Підземна школа зможе вмістити 450 школярів. Якщо вони вчитимуться у дві зміни, то у школі здобуватимуть освіту 900 учнів.