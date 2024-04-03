900 учнів зможуть вчитися очно: коли запрацює перша підземна школа України (відео)

У Харкові завершили будівництво першої в Україні підземної школи. Тут зможуть здобувати освіту до тисячі учнів.

Кабінети розташовані на глибині 6 метрів. Кореспондентка 24 Каналу поділилася ексклюзивними відео із навчального закладу.

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Який вигляд має перша підземна школа в Україні

Освітній простір звели відповідно до нових норм будівництва. Ця школа – бункер.

Директор фірми-забудовника Олександр Харченко зазначив, що у цьому навчальному закладі є три джерела електричного живлення, облаштована вентиляція та захист, зокрема, радіаційний.

Підземна школа працюватиме у межах двох змін. Так, за партами зможуть навчатися 900 дітей. Зранку – молодші класи, після обіду – старші.

Кабінети вже готові. Меблі, техніку і підручники привезли з "наземних" шкіл,

– розповіла директорка школи № 121 Вікторія Горова.

Вона також уточнила, що інформатику викладають вже з 2 класу. Тому учні початкової школи можуть займатися у кабінеті інформатики, як і діти середньої та старшої школи.

У зв'язку з тим, що у нас зараз дуже багато і кібератак, і ІПСО, яке у нас в Харкові дуже-дуже часте, предмет є дуже важливим для вивчення. І саме це спонукало до того, що тут створено такий кабінет інформатики, в якому дітки зможуть вивчати, як з цим боротися. Як безпечно перебувати в інтернеті,

– повідомила вчителька.

Від початку будівництва до встановлених у класах парт минуло близько пів року.

Вартість підземної школи – 58,8 мільйона гривень.

До 1 вересня у місті хочуть спорудити ще 3 таких об'єкти.

Зауважимо, що поки вчитися за партами у Харкові можна виключно під землею. Стартують уроки у підземній школі після отримання останніх дозволів. Ймовірно, заняття почнуться вже у квітні.

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