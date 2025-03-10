У Вознесенському на Чернігівщині відчинила двері підземна школа. Її облаштували у місцевій гімназії, відремонтувавши там укриття.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Директор гімназії Леонід Горбач каже, що тепер діти можуть не переривати навчання навіть під час повітряних тривог.

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На Чернігівщині облаштували підземну школу

Ідея облаштувати такий заклад освіти виникла у керівництва місцевої школи ще у 2022 році, але потрібні були кошти.

Коли ми у вересні 2022 році сюди йшли, щоб займатись, ми просто розмістили окремо класи, але це було одне приміщення. І тут такий шум стояв, діти половину не чули того, що розповідає вчитель,

– зауважив Горбач.

Наразі у закладі освіти навчаються 64 учні. Також при гімназії є дитячий садок, куди ходять 14 дітей. Розміститись тут під час повітряних тривог зможуть всі.

Поки що до їдальні ми не дійшли. Є туалети, внутрішні туалети, по дві секції, окремо для дівчат, окремо для хлопчиків. Для вчителів ноутбук, інтернет, ну і телевізор. Парти, стільчики. Це все є. І дошка. Все, що треба,

– повідомив директор школи.

Реалізувати проєкт допоміг благодійний фонд. На ремонт укриття витратили близько 90 тисяч доларів. Гроші виділила американська сім'я.



Діти дошкільного віку навчаються у підземній школі / Суспільне Чернігів

У підземній школі також облаштували місце для дітей дошкільного віку.

Тут було дуже сиро, дуже обшарпані стіни були, дуже було волого. І батьки змушені були забирати дітей додому. Зараз діти можуть гратися в безпеці. Свої улюблені ігри вони можуть проводити. Також вони можуть харчуватися, для цього є всі умови. Вони можуть відпочивати. Денний сон повністю буде забезпечений. У нас є кімната для сну, облаштована ліжками, постільною білизною,

– розповідала вихователька садка Валентина Білан.

Місцева жителька Ірина Волковська-Скитяшина каже, що у школі зробили дуже якісний ремонт, там дуже тепло.