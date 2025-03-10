На Чернігівщині відчинила двері підземна школа
- У Вознесенському на Чернігівщині відкрили підземну школу, облаштувавши її в укритті місцевої гімназії.
- Проєкт реалізували за допомогою благодійного фонду, витративши близько 90 тисяч доларів, які виділила американська сім'я.
- У школі є всі необхідні умови для навчання та безпеки учнів.
У Вознесенському на Чернігівщині відчинила двері підземна школа. Її облаштували у місцевій гімназії, відремонтувавши там укриття.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Директор гімназії Леонід Горбач каже, що тепер діти можуть не переривати навчання навіть під час повітряних тривог.
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На Чернігівщині облаштували підземну школу
Ідея облаштувати такий заклад освіти виникла у керівництва місцевої школи ще у 2022 році, але потрібні були кошти.
Коли ми у вересні 2022 році сюди йшли, щоб займатись, ми просто розмістили окремо класи, але це було одне приміщення. І тут такий шум стояв, діти половину не чули того, що розповідає вчитель,
– зауважив Горбач.
Наразі у закладі освіти навчаються 64 учні. Також при гімназії є дитячий садок, куди ходять 14 дітей. Розміститись тут під час повітряних тривог зможуть всі.
Поки що до їдальні ми не дійшли. Є туалети, внутрішні туалети, по дві секції, окремо для дівчат, окремо для хлопчиків. Для вчителів ноутбук, інтернет, ну і телевізор. Парти, стільчики. Це все є. І дошка. Все, що треба,
– повідомив директор школи.
Реалізувати проєкт допоміг благодійний фонд. На ремонт укриття витратили близько 90 тисяч доларів. Гроші виділила американська сім'я.
Діти дошкільного віку навчаються у підземній школі / Суспільне Чернігів
У підземній школі також облаштували місце для дітей дошкільного віку.
Тут було дуже сиро, дуже обшарпані стіни були, дуже було волого. І батьки змушені були забирати дітей додому. Зараз діти можуть гратися в безпеці. Свої улюблені ігри вони можуть проводити. Також вони можуть харчуватися, для цього є всі умови. Вони можуть відпочивати. Денний сон повністю буде забезпечений. У нас є кімната для сну, облаштована ліжками, постільною білизною,
– розповідала вихователька садка Валентина Білан.
Місцева жителька Ірина Волковська-Скитяшина каже, що у школі зробили дуже якісний ремонт, там дуже тепло.