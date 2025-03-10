Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Директор гимназии Леонид Горбач говорит, что теперь дети могут не прерывать обучение даже во время воздушных тревог.

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На Черниговщине обустроили подземную школу

Идея обустроить такое учебное заведение возникла у руководства местной школы еще в 2022 году, но нужны были средства.

Когда мы в сентябре 2022 году сюда шли, чтобы заниматься, мы просто разместили отдельно классы, но это было одно помещение. И здесь такой шум стоял, дети половину не слышали того, что рассказывает учитель,

– отметил Горбач.

Сейчас в учебном заведении учатся 64 ученика. Также при гимназии есть детский сад, куда ходят 14 детей. Разместиться здесь во время воздушных тревог смогут все.

Пока что в столовую мы не дошли. Есть туалеты, внутренние туалеты, по две секции, отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. Для учителей ноутбук, интернет, ну и телевизор. Парты, стульчики. Это все есть. И доска. Все, что надо,

– сообщил директор школы.

Реализовать проект помог благотворительный фонд. На ремонт укрытия потратили около 90 тысяч долларов. Деньги выделила американская семья.



Дети дошкольного возраста учатся в подземной школе / Суспільне Чернігів

В подземной школе также обустроили место для детей дошкольного возраста.

Здесь было очень сыро, очень обшарпанные стены были, очень было влажно. И родители вынуждены были забирать детей домой. Сейчас дети могут играть в безопасности. Свои любимые игры они могут проводить. Также они могут питаться, для этого есть все условия. Они могут отдыхать. Дневной сон полностью будет обеспечен. У нас есть комната для сна, обустроена кроватями, постельным бельем,

– рассказывала воспитательница садика Валентина Белан.

Местная жительница Ирина Волковская-Скитяшина говорит, что в школе сделали очень качественный ремонт, там очень тепло.