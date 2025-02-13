В Україні триває будівництво підземних шкіл: де і скільки їх буде

В Україні триває будівництво підземних шкіл, аби діти на небезпечних територіях могли вчитися очно. За інформацією Міністерства освіти і науки, триває спорудження 139 таких закладів освіти.

Завершити будівництво цих об'єктів планують до 1 вересня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням інфографіку "Слово і діло".

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Скільки підземних шкіл будують в Україні

У 2024 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 7,5 мільярда гривень, у 2025 році – 11,2 мільярда гривень. Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.

Підземні школи будують у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській (Кривий Ріг), Херсонській, Чернігівській, Сумській областях. Такі об'єкти мають витримувати ракетні удари.

Харків був першим прифронтовим містом, де місцева влада почала тестувати підземне навчання. Перші класи у 2023 році відкрили просто на станціях метро.



Скільки підземних шкіл будують в Україні / "Слово і діло"

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Де відкрили першу школу під землею

Першу підземну школу відкрили також у Харкові навесні минулого року. У школі 20 класних кімнат, де у дві зміни можуть навчатися близько 900 дітей. Об'єкт побудований за нормами, які відповідають параметрам бомбосховища, тобто є протирадіаційний захист, кілька джерел електроенергії, рекуперація повітря.

Другу підземну школу у Харкові відкрили у січні цього року: там можуть навчатись 750 дітей, а після відкриття другої черги – до тисячі. Будівництво інших шкіл продовжується.

Яка ситуація в інших регіонах

У Запоріжжі планують відкрити десять підземних шкіл. Першу, збудовану за пів року, відкрили у грудні: об'єкт розташований на глибині сім метрів під землею, крім 16 класів, там є буфет та зона відпочинку. У дві зміни у школі можуть навчатися до тисячі дітей.

Будівництво та облаштування школи коштувало 113 мільйонів гривень.

У Херсоні почали будувати три підземні школи, ще на одну виділили фінансування.

У Кривому Розі цьогоріч планують відкрити три підземні школи.

Першу підземну школу вже збудували в Охтирському районі Сумської області. Вона розрахована на 295 осіб та зроблена як спорудження подвійного призначення: об'єкт можна використовувати і для організації навчання, і як укриття для місцевих мешканців.

Гроші виділяли за принципом співфінансування: 29,4 мільйона – з державного бюджету, 1,6 мільйона – з бюджету громади.

Ще дві підземні школи такого типу будують в обласному центрі.

Дві підземні школи відкриті у Миколаївській області – у Шевченківській громаді та в облцентрі. Але це не збудовані з нуля об'єкти, а відремонтовані та перероблені під освітні простори укриття.