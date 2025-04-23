Попит на очне навчання: у Харкові запрацювала вже четверта підземна школа

У Харкові відчинила двері вже четверта підземна школа. Вона запрацювала у Шевченківському районі міста.

Мер Харкова Ігор Терехов під час відкриття заявив, що у місті є значний попит на очне навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Харківську міську раду.

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Посадовець зазначив, що школа розрахована на тисячу учнів. Зараз у ній вже навчається 808 школярів, але попит шалений.

Щодня приходять по 80 батьків, щоб записати своїх дітей. Це центральна частина міста, дуже багато дітей тут проживає і хоче навчатися,

– наголосив Терехов.

Заклад освіти має найвищий ступінь захисту. Навчання в ньому відбуватиметься у дві зміни для учнів п'яти шкіл. У школі облаштовані дев'ять кабінетів для початкових класів та вісім – для середньої і старшої школи.



У Харкові відчинила двері четверта підземна школа / Харківська міськрада

Також тут є загальні зони: їдальня, актова зала, місця для відпочинку, медичний кабінет. Усі приміщення повністю адаптовані для інклюзивного навчання. У вихідні дні там готуватимуть до школи майбутніх першокласників, працюватимуть гуртки та проводитимуть профорієнтаційні заходи.

Будівництво школи коштувало місту 107 мільйонів гривень. Сучасне обладнання, зокрема для уроків інформатики, надали за сприяння Харківського IT-кластера.

Терехов також повідомив, що триває будівництво ще трьох великих підземних шкіл у Салтівському районі.