На Одещині відкрили першу підземну школу в області
- У селі Молодіжне на Одещині відкрили першу підземну школу в області.
- Вона вмістить 700 учнів для безпечного навчання.
- Будівництво школи профінансували ЄС, Литва та Ірландія на суму 4 мільйони євро.
- Школа обладнана 24 кімнатами для різних активностей: тут є спортивні зали та мінікінотеатр тощо.
У селі Молодіжне, що на Одещині, запрацювала перша підземна школа на території області. 700 учнів і учениць зможуть повернутися до очного безпечного навчання.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. З коштами на будівництво допомогли ЄС, Литва та уряд Ірландії.
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На Одещині спорудили підземну школу
На будівництво укриття виділили 4 мільйони євро. З них приблизно 75 тисяч євро спрямували на внутрішнє оснащення.
Нове підземне сховище побудоване відповідно до останніх стандартів і вимог до укриттів. У ньому обладнали 24 кімнати різного призначення. Дизайн сховища забезпечує інфраструктуру, яка буде корисною як у воєнний, так і в мирний час.
Укриття облаштовано так, щоб у ньому можна було реалізувати різноманітні активності: ігри в шахи, баскетбол, настільний теніс. Тут також є футбольні зали, мінікінотеатр, ресурсна кімната, а громада вже почала облаштовувати краєзнавчий музей.
Сучасне антирадіаційне укриття – це не лише підземна школа, а й культурний центр та молодіжний хаб,
– зауважили у МОН.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що через повномасштабне вторгнення Росії майже кожну сьому школу в Україні зруйновано або пошкоджено, а приблизно 430 тисяч учнів не мають доступу до очного навчання.
Безпека дітей і якісна освіта – наші пріоритети. Наразі в Україні будують понад 100 підземних шкіл коштом державного бюджету. І кожен внесок наших партнерів у відновлення інфраструктури та підтримку освіти має величезну цінність для нас,
– сказав міністр.
Завдяки підземній школі навчання може продовжуватися навіть під час загрози авіаударів. Це забезпечуватиме безперервний освітній процес.
- Нагадаємо, що нещодавно ще одну підземну школу спорудили у Харкові.