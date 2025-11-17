Виділили понад 11 мільярдів на будівництво: скільки шкіл-укриттів буде в Україні
- На Херсонщині будують 10 підземних шкіл-укриттів, з яких три готові, а сім будуть завершені наступного року.
- У Миколаївській області облаштовують 17 підземних освітніх просторів, з яких п'ять вже завершені.
- Загалом планують звести 221 школу-укриття в Україні.
В Україні триває будівництво підземних освітніх просторів у прифронтових громадах. У них учні матимуть змогу не лише перечекати повітряну тривогу, а й продовжувати навчання.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового.
Де в Україні будують освітні підземні простори?
Посадовець розповів, що на Херсонщині нині будують 10 підземних шкіл-укриттів: три з них повністю готові, ще сім – на фінальній стадії та будуть введені в експлуатацію у першому півріччі наступного року. Це дасть змогу 18 закладам освіти перейти на змішаний формат навчання — важливий крок для громад.
Ми створюємо повноцінні освітні простори, у яких діти можуть не просто чекати завершення тривоги, а й продовжувати навчання. Саме тому важливо контролювати, як громади дотримуються рекомендацій щодо облаштування таких просторів під час будівництва. В окремих областях це вдається краще, а в деяких виникають труднощі. Усе коригуємо,
– уточнив міністр.
І додав, що у Миколаївській області за підтримки уряду цьогоріч тривають роботи з облаштування 17 підземних освітніх просторів. П'ять об'єктів уже завершили.
Не втомлююсь повторювати: доступ дітей до безпечного навчання – один із пріоритетів держави. За два останні роки держава спрямувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів. Уже відкрито понад 40 таких об'єктів, а загалом буде зведено 221 школу-укриття,
– повідомив Лісовий.
Триває відповідна робота також у Сумській, Харківській, Запорізькій областях.
Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?
- В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища, аби учні, зокрема на небезпечних у час війни територіях, могли вчитися очно.
- Активне будівництво триває у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, на Херсонщині тощо.
- За даними МОН станом на лютий 2025 року, в Україні будували понад 139 підземних шкіл.
- Завершити будівництво цих об'єктів планували до 1 вересня 2025 року.
- У 2024 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 7,5 мільярда гривень, у 2025 році – 11,2 мільярда гривень.
- Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.