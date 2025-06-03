У Сумах триває будівництво другої підземної школи

У Сумах будують протирадіаційне укриття, яке буде також навчальним простором. Так у місті спорудять вже другу підземну школу.

У ній зможе навчатися пів тисячі учнів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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У Сумах буде ще одна школа під землею

Заклад освіти, у якому навчаються 574 учні, зараз працює дистанційно через відсутність укриття. До кінця 2025 року планують завершити будівельні роботи.

На сьогодні підрядники виконують бетонування основи, здійснюють гідроізоляцію. Опісля розпочнуть зводити каркас стін.

Будівництво триває коштом державної освітньої субвенції. Вона становить понад 74 мільйони гривень. А також – завдяки співфінансуванню із місцевого бюджету на суму майже 35 мільйона гривень.

Простір підземної школи планують облаштувати так, аби поділити його на окремі зони. Тут також мають намір забезпечити організацію шкільного харчування.



Як триває будівництво / Сумська ОВА

Цікаво! До кінця цього року в Україні має запрацювати близько 180 підземних шкіл.

Нагадаємо, що першу підземну школу на території Сумської області добудували у січні цього року. Її спорудили в одній з громад Охтирського району. Завдяки укриттю учні та вчителі мали змогу повернутися до очного навчання. Споруду створили для подвійного призначення: для проведення навчання та захисту жителів громади у разі потреби.