Перша підземна школа вже працює у Сумах

У Сумах запрацювала перша підземна школа у місті. Це сучасний та безпечний заклад освіти зі зручними класами й комфортними просторами.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про підземну школу у Сумах?

Посадовець каже: тепер сотні учнів у місті повернуться до очного навчання.

Він також зауважив, що по всій Україні вже реалізовують понад 170 таких об'єктів – у прифронтових і прикордонних областях.

У Сумській області вже побудували 5 підземних шкіл у трьох територіальних громадах. Ще 8 шкіл планують збудувати у п'яти громадах: сім із них відкриють до кінця 2025 року, а одну – у 2026,

– розповів Єрмак.

І додав, що за два роки держава інвестувала понад 13 мільярдів гривень у створення безпечних шкіл. І продовжить це робити.

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?