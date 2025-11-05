Первая подземная школа уже работает в Сумах
- В Сумах открыли современную подземную школу, что позволит сотням учеников вернуться к очному обучению.
- В Украине реализуют более 170 подземных школ, инвестируя более 13 миллиардов гривен в безопасные учебные заведения, в частности в прифронтовых регионах.
В Сумах заработала первая подземная школа в городе. Это современное и безопасное учебное заведение с удобными классами и комфортными пространствами.
глава Офиса президента Андрей Ермак
Что известно о подземной школе в Сумах?
Чиновник говорит: теперь сотни учеников в городе вернутся к очному обучению.
Он также отметил, что по всей Украине уже реализуют более 170 таких объектов – в прифронтовых и приграничных областях.
В Сумской области уже построили 5 подземных школ в трех территориальных общинах. Еще 8 школ планируют построить в пяти общинах: семь из них откроют до конца 2025 года, а одну – в 2026,
– рассказал Ермак.
И добавил, что за два года государство инвестировало более 13 миллиардов гривен в создание безопасных школ. И продолжит это делать.
Что известно о строительстве подземных школ в Украине?
- В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
- Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
- По данным МОН по состоянию на февраль 2025 года, в Украине строили более 139 подземных школ.
- Завершить строительство этих объектов планировали до 1 сентября 2025 года.
- В 2024 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен.
- Также выделяют средства из местных бюджетов.