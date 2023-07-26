Як вступають до вишів абітурієнти з тимчасово окупованих територій
Джерело:Українське радіо
Від абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України під час вступу у виші не вимагають результатів НМТ. Вони можуть не подавати навіть український атестат.
Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький наголосив: таких вступників приймають в українські виші за співбесідою. Вона відбувається переважно онлайн.
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Як вступають до вишів абітурієнти з ТОТ
Співбесіда перевіряє їхні знання з української мови, трохи з історії та математики. У цьому випадку система вступу спрощена, адже для вступників з ТОТ дістатися до українського вишу – вже квест, зазначив посадовець.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Організуємо відповідні документи після приїзду. Вступайте онлайн, використовуючи віртуальні канали доступу, ми чекаємо кожного громадянина України, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території,
– наголосив заступник очільника МОН.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.