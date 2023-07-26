Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький наголосив: таких вступників приймають в українські виші за співбесідою. Вона відбувається переважно онлайн.

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Як вступають до вишів абітурієнти з ТОТ

Співбесіда перевіряє їхні знання з української мови, трохи з історії та математики. У цьому випадку система вступу спрощена, адже для вступників з ТОТ дістатися до українського вишу – вже квест, зазначив посадовець.

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Організуємо відповідні документи після приїзду. Вступайте онлайн, використовуючи віртуальні канали доступу, ми чекаємо кожного громадянина України, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території,

– наголосив заступник очільника МОН.

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Вступна кампанія – 2023: коротко