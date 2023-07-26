Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий подчеркнул: таких поступающих принимают в украинские вузы по собеседованию. Она происходит в основном онлайн.
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Как поступают в вузы абитуриенты из ВОТ
Собеседование проверяет их знания по украинскому языку, немного по истории и математике. В этом случае система поступления упрощена, ведь для поступающих из ВТО добраться до украинского вуза – уже квест, отметил чиновник.
Организуем соответствующие документы по приезду. Вступайте онлайн, используя виртуальные каналы доступа, мы ждем каждого гражданина Украины, который сейчас находится на временно оккупированной территории,
– подчеркнул заместитель главы МОН.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.