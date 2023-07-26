Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий подчеркнул: таких поступающих принимают в украинские вузы по собеседованию. Она происходит в основном онлайн.

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Как поступают в вузы абитуриенты из ВОТ

Собеседование проверяет их знания по украинскому языку, немного по истории и математике. В этом случае система поступления упрощена, ведь для поступающих из ВТО добраться до украинского вуза – уже квест, отметил чиновник.

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Организуем соответствующие документы по приезду. Вступайте онлайн, используя виртуальные каналы доступа, мы ждем каждого гражданина Украины, который сейчас находится на временно оккупированной территории,

– подчеркнул заместитель главы МОН.

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Вступительная кампания – 2023: кратко