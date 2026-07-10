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Освіта Освіта в Україні Діють квоти: які пільгові умови вступу до вишів у 2026 році і для кого доступні
10 липня, 17:25
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Оновлено - 17:28, 10 липня

Діють квоти: які пільгові умови вступу до вишів у 2026 році і для кого доступні

Марія Волошин

У нашій державі триває вступна кампанія до закладів вищої освіти 2026 року. У її межах частина вступників-пільговиків має право на вступ за квотами.

Мовиться про квоту-1 і квоту-2. Про це інформує Оsvita.ua. 

Які пільги і кому надає квота-1

Для того, щоб мати право вступати за квотою-1, абітурієнт має належати до таких пільгових категорій:

  • учасників бойових дій;

  • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;

  • осіб з інвалідністю І-ІІ груп;

  • дітей з інвалідністю, які у рік вступу успішно склали НМТ;

  • осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Якщо такі особи складали НМТ у рік вступу, але не подолали поріг "склав/не склав", вони зможуть брати участь у конкурсному відборі за результатами співбесід з предметів НМТ або співбесід з предметів НМТ та творчого конкурсу виключно на місця на контракті.

Які пільги і кому надає квота-2

Квоту-2 можуть використовувати для прийому вступників, місце проживання (перебування) яких зареєстровано / задекларовано на ТОТ або на територіях активних бойових дій. До слова, для таких абітурієнтів скасували обмеження щодо дати переміщення. Раніше потрібно було виїхати після 1 жовтня року, що передував вступу.

Квота-2 встановлюють у Правилах прийому у закладах вищої освіти в обсязі 10 % (але не менше одного місця), 40 % у переміщених (тимчасово переміщених) вишах, ЗВО Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями. 

Якщо вступник переїхав до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ, але бере участь у конкурсі в межах квоти-2. Це підвищує його шанси на вступ.

Якщо вступник продовжує перебувати на вищезгаданих територіях або переїхав після 1 жовтня 2025 року, він може обрати один із двох варіантів вступу: використати результати НМТ або пройти співбесіди з предметів НМТ в обраному виші.

Важливо! До подання першої заяви на вступ такі вступники повинні звернутися до приймальної комісії будь-якого ЗВО для реєстрації відповідної пільги в ЄДЕБО.

Які зміни відбулися недавно

  • МОН України дещо змінило прийому вступу до вишів цьогоріч.

  • Відтепер творчі конкурси та фахові іспити можуть проходити дистанційно не лише вступники з ТОТ, а й ті, хто складав НМТ або ЄВІ на територіях активних або можливих бойових дій за рішенням приймальної комісії.

  • Поліцейські та рятувальники, які виконують завдання в зоні бойових дій або на прифронтових територіях, також отримали право на дистанційні іспити за умови надання підтвердних документів про відрядження.

  • Також виші можуть дозволити складати вступні іспити дистанційно майбутнім докторам філософії та мистецтва. Таке саме право матимуть і бакалаври, магістри чи аспіранти, які вирішили здобути такий самий рівень освіти, але за іншою спеціальністю.

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