Речь идет о квоте-1 и квоте-2. Об этом сообщает Osvita.ua.

Какие льготы и кому предоставляет квота-1

Чтобы иметь право поступать по квоте-1, абитуриент должен относиться к следующим льготным категориям:

участников боевых действий;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

лиц с инвалидностью I–II групп;

детей с инвалидностью, которые в год поступления успешно сдали НМТ;

лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Если такие лица сдавали НМТ в год поступления, но не преодолели порог "сдал/не сдал", они смогут участвовать в конкурсном отборе по результатам собеседований по предметам НМТ или собеседований по предметам НМТ и творческого конкурса исключительно на места по контракту.

Какие льготы и кому предоставляет квота-2

Квоту-2 можно использовать для приема абитуриентов, место жительства (пребывания) которых зарегистрировано / задекларировано на ТОТ или на территориях активных боевых действий. К слову, для таких абитуриентов отменили ограничение по дате перемещения. Ранее требовалось выехать после 1 октября года, предшествовавшего поступлению.

Квота-2 устанавливается в Правилах приема в высшие учебные заведения в объеме 10 % (но не менее одного места), 40 % в перемещенных (временно перемещенных) вузах, вузов Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей – в пределах максимального (общего) объема государственного заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям.

Если абитуриент переехал до 1 октября 2025 года, он поступает по результатам НМТ, но участвует в конкурсе в рамках квоты-2. Это повышает его шансы на поступление.

Если абитуриент продолжает проживать на вышеупомянутых территориях или переехал после 1 октября 2025 года, он может выбрать один из двух вариантов поступления: использовать результаты НМТ или пройти собеседования по предметам НМТ в выбранном вузе.

Важно! До подачи первого заявления на поступление такие абитуриенты должны обратиться в приемную комиссию любого вуза для регистрации соответствующей льготы в ЕДЕБО.

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