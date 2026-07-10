Мовиться про квоту-1 і квоту-2. Про це інформує Оsvita.ua.

Які пільги і кому надає квота-1

Для того, щоб мати право вступати за квотою-1, абітурієнт має належати до таких пільгових категорій:

учасників бойових дій;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

осіб з інвалідністю І-ІІ груп;

дітей з інвалідністю, які у рік вступу успішно склали НМТ;

осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Якщо такі особи складали НМТ у рік вступу, але не подолали поріг "склав/не склав", вони зможуть брати участь у конкурсному відборі за результатами співбесід з предметів НМТ або співбесід з предметів НМТ та творчого конкурсу виключно на місця на контракті.

Які пільги і кому надає квота-2

Квоту-2 можуть використовувати для прийому вступників, місце проживання (перебування) яких зареєстровано / задекларовано на ТОТ або на територіях активних бойових дій. До слова, для таких абітурієнтів скасували обмеження щодо дати переміщення. Раніше потрібно було виїхати після 1 жовтня року, що передував вступу.

Квота-2 встановлюють у Правилах прийому у закладах вищої освіти в обсязі 10 % (але не менше одного місця), 40 % у переміщених (тимчасово переміщених) вишах, ЗВО Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями.

Якщо вступник переїхав до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ, але бере участь у конкурсі в межах квоти-2. Це підвищує його шанси на вступ.

Якщо вступник продовжує перебувати на вищезгаданих територіях або переїхав після 1 жовтня 2025 року, він може обрати один із двох варіантів вступу: використати результати НМТ або пройти співбесіди з предметів НМТ в обраному виші.

Важливо! До подання першої заяви на вступ такі вступники повинні звернутися до приймальної комісії будь-якого ЗВО для реєстрації відповідної пільги в ЄДЕБО.

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