"Пилососю чи пилосошу": мовознавець здивував правильною відповіддю

17 липня 2023, 16:48
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Під час прибирання у своїй оселі чимало українців може задуматись, чи правильно казати "я пилосошу". Чи ж краще на позначення цієї дії вжити фразу "я пилососю".

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як казати правильно. Також назвав альтернативу правильному слову. 

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Пилососю чи пилосошу – як правильно

Так, Авраменко уточнив, як правильно називати прибирання за допомогою пилососа.

Запам'ятайте: я не "пилосошу", а "пилососю",
– наголосив він.

Якщо ж ця форма для вас незвична, додав мовознавець, можете казати так:

  • "я прибираю пилососом";
  • "я чищу пилососом".

Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників,
– резюмував Авраменко.

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Як правильно називати пилосос

  • Авраменко також розповів, як правильно українською називати пилосос. 
  • Українські словники дають три варіанти такого апарату: найпоширеніший – "пилосос", рідше вживані – "пилотяг/пилосмок", уточнив він.
  • До слова, у словниках ми можемо також знайти ще таке цікаве слово як "порохотяг". Воно є синонімом вищезгаданих слів, але рідковживаним.
Автор: Марія Волошин