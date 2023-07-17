Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як казати правильно. Також назвав альтернативу правильному слову.

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Пилососю чи пилосошу – як правильно

Так, Авраменко уточнив, як правильно називати прибирання за допомогою пилососа.

Запам'ятайте: я не "пилосошу", а "пилососю",

– наголосив він.

Якщо ж ця форма для вас незвична, додав мовознавець, можете казати так:

"я прибираю пилососом";

"я чищу пилососом".

Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників,

– резюмував Авраменко.

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Як правильно називати пилосос