Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як казати правильно. Також назвав альтернативу правильному слову.
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Пилососю чи пилосошу – як правильно
Так, Авраменко уточнив, як правильно називати прибирання за допомогою пилососа.
Запам'ятайте: я не "пилосошу", а "пилососю",
– наголосив він.
Якщо ж ця форма для вас незвична, додав мовознавець, можете казати так:
- "я прибираю пилососом";
- "я чищу пилососом".
Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників,
– резюмував Авраменко.
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Як правильно називати пилосос
- Авраменко також розповів, як правильно українською називати пилосос.
- Українські словники дають три варіанти такого апарату: найпоширеніший – "пилосос", рідше вживані – "пилотяг/пилосмок", уточнив він.
- До слова, у словниках ми можемо також знайти ще таке цікаве слово як "порохотяг". Воно є синонімом вищезгаданих слів, але рідковживаним.