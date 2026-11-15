"Пісні" страви чи "пістні": пояснюємо мовну загадку

Коли від слова утворюють нове, іноді один із приголосних випадає. Так сталося і з прикметником, яким називають страви без м'яса та молочних продуктів.

Докладніше про спрощення в групах приголосних, зокрема у слові "піст" розповідаємо з посиланням на ресурс ZNO.IF.UA.

Як правильно – "пісний" чи "пістний"?

15 листопада розпочинається Різдвяний піст, тому впродовж найближчих тижнів частіше говоритимемо про страви, меню та продукти, дозволені в цей період. Із цим часом пов'язане й поширене мовне питання: як правильно називати таку їжу – "пісною" чи "пістною"?

Цікаво знати! Українською правильно казати "Різдвяний піст", а не "Різдвяний пост". Слово "піст" означає період духовного й харчового утримання, тоді як "пост" має інші значення. Про різницю між цими словами читайте в матеріалі "Піст" чи "пост": як правильно говорити українською на Освіта 24.

Літературна норма – "пісний". Саме цю форму фіксують українські словники. Прикметник змінюється за родами й числами: "пісний", "пісна", "пісне", "пісні".

Тож правильно казати й писати:

пісний борщ;

пісна вечеря;

пісні вареники;

пісне меню;

пісні страви.

Форма "пістний" не відповідає нормам української літературної мови. Пояснення криється в правилі спрощення приголосних.

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Чому в слові "пісний" зникає літера "т"?

Прикметник "пісний" утворився від іменника "піст" за допомогою суфікса -н-. Під час словотворення виникає збіг трьох приголосних -стн-, який спрощується: звук [т] випадає, а відповідну літеру не пишемо.

Правило про спрощення у групах приголосних / ZNO.IF.UA.

Таке явище називають спрощенням у групах приголосних. За цим самим правилом утворилися й інші слова:

користь – корисний;

радість – радісний;

якість – якісний;

область – обласний;

честь – чесний.

Отже, запам'ятовуємо: піст – пісний, а не "пістний".

Що означає слово "пісний"?

За Словником української мови, "пісний" – це той, що не містить м'яса, молока та інших продуктів, заборонених церковними правилами під час посту. Так називають борщ, кашу, вареники, випічку та інші страви, приготовані відповідно до постових обмежень.

Слово має й інші значення. Наприклад, так можуть характеризувати неродючий ґрунт, бідний на поживні речовини. А в розмовному мовленні "пісним" іноді називають щось нудне, нецікаве або позбавлене виразності.

Звідси й вислів "пісна міна" – невдоволений, похмурий або непривітний вираз обличчя. Тож цей прикметник можна зустріти не лише в розмовах про їжу.