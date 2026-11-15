"Пісні" блюда или "пістні": разгадываем языковую загадку

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Подробнее об упрощении в группах согласных, в частности в слове "піст", рассказываем со ссылкой на ресурс ZNO.IF.UA.

Как правильно – "пісний" или "пістний"?

15 ноября начинается Рождественский пост, поэтому в течение ближайших недель мы будем чаще говорить о блюдах, меню и продуктах, разрешенных в этот период. С этим временем связан и распространенный языковой вопрос: как правильно называть такую пищу – "пісний" или "пістний"?

Интересно знать! На украинском языке правильно говорить "Різдвяний піст", а не "Різдвяний пост". Слово "піст" означает период духовного и пищевого воздержания, тогда как "пост" имеет другие значения. О разнице между этими словами читайте в материале "Піст" или "пост": как правильно говорить на украинском языке.

Литературная норма – "пісний". Именно эту форму фиксируют украинские словари. Прилагательное изменяется по родам и числам: "пісний", "пісна", "пісне", "пісні".

Поэтому правильно говорить и писать:

пісний борщ;

пісна вечеря;

пісні вареники;

пісне меню;

пісні страви.

Форма "пістний" не соответствует нормам украинского литературного языка. Объяснение кроется в правиле упрощения согласных.

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Почему в слове "постный" исчезает буква "т"?

Прилагательное "постный" образовано от существительного "піст" с помощью суффикса -н-. При словообразовании возникает совпадение трех согласных -стн-, которое упрощается: звук [т] выпадает, а соответствующую букву не пишем.

Правило об упрощении в группах согласных / ZNO.IF.UA.

Такое явление называется упрощением в группах согласных. По этому же правилу образовались и другие слова:

користь – корисний;

радість – радісний;

якість – якісний;

область – обласний;

честь – чесний.

Итак, запоминаем: "піст – пісний", а не "пістний".

Что означает слово "постный"?

Согласно Словарю украинского языка, "постный" – это то, что не содержит мяса, молока и других продуктов, запрещенных церковными правилами во время поста. Так называют борщ, кашу, вареники, выпечку и другие блюда, приготовленные в соответствии с постными ограничениями.

У этого слова есть и другие значения. Например, так могут охарактеризовать неплодородную почву, бедную питательными веществами. А в разговорной речи "постным" иногда называют что-то скучное, неинтересное или лишенное выразительности.

Отсюда и выражение "постная мина" – недовольное, мрачное или неприветливое выражение лица. Поэтому это прилагательное можно встретить не только в разговорах о еде.