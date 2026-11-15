"Пісні" блюда или "пістні": разгадываем языковую загадку

Блюда – "пісні" или "пістні"? / Фото Magnific.
Когда от слова образуют новое, иногда одна из согласных пропадает. Так произошло и с прилагательным, которым обозначают блюда без мяса и молочных продуктов.
Подробнее об упрощении в группах согласных, в частности в слове "піст", рассказываем со ссылкой на ресурс ZNO.IF.UA.
Как правильно – "пісний" или "пістний"?
15 ноября начинается Рождественский пост, поэтому в течение ближайших недель мы будем чаще говорить о блюдах, меню и продуктах, разрешенных в этот период. С этим временем связан и распространенный языковой вопрос: как правильно называть такую пищу – "пісний" или "пістний"?
Интересно знать! На украинском языке правильно говорить "Різдвяний піст", а не "Різдвяний пост". Слово "піст" означает период духовного и пищевого воздержания, тогда как "пост" имеет другие значения. О разнице между этими словами читайте в материале "Піст" или "пост": как правильно говорить на украинском языке.
Литературная норма – "пісний". Именно эту форму фиксируют украинские словари. Прилагательное изменяется по родам и числам: "пісний", "пісна", "пісне", "пісні".
Поэтому правильно говорить и писать:
- пісний борщ;
- пісна вечеря;
- пісні вареники;
- пісне меню;
- пісні страви.
Форма "пістний" не соответствует нормам украинского литературного языка. Объяснение кроется в правиле упрощения согласных.
Почему в слове "постный" исчезает буква "т"?
Прилагательное "постный" образовано от существительного "піст" с помощью суффикса -н-. При словообразовании возникает совпадение трех согласных -стн-, которое упрощается: звук [т] выпадает, а соответствующую букву не пишем.
Правило об упрощении в группах согласных / ZNO.IF.UA.
Такое явление называется упрощением в группах согласных. По этому же правилу образовались и другие слова:
- користь – корисний;
- радість – радісний;
- якість – якісний;
- область – обласний;
- честь – чесний.
Итак, запоминаем: "піст – пісний", а не "пістний".
Что означает слово "постный"?
Согласно Словарю украинского языка, "постный" – это то, что не содержит мяса, молока и других продуктов, запрещенных церковными правилами во время поста. Так называют борщ, кашу, вареники, выпечку и другие блюда, приготовленные в соответствии с постными ограничениями.
У этого слова есть и другие значения. Например, так могут охарактеризовать неплодородную почву, бедную питательными веществами. А в разговорной речи "постным" иногда называют что-то скучное, неинтересное или лишенное выразительности.
Отсюда и выражение "постная мина" – недовольное, мрачное или неприветливое выражение лица. Поэтому это прилагательное можно встретить не только в разговорах о еде.
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