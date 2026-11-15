"Пісні" страви чи "пістні": пояснюємо мовну загадку

Страви - "пісні" чи "пістні"? / Фото Мagnific.
Коли від слова утворюють нове, іноді один із приголосних випадає. Так сталося і з прикметником, яким називають страви без м'яса та молочних продуктів.
Докладніше про спрощення в групах приголосних, зокрема у слові "піст" розповідаємо з посиланням на ресурс ZNO.IF.UA.
Як правильно – "пісний" чи "пістний"?
15 листопада розпочинається Різдвяний піст, тому впродовж найближчих тижнів частіше говоритимемо про страви, меню та продукти, дозволені в цей період. Із цим часом пов'язане й поширене мовне питання: як правильно називати таку їжу – "пісною" чи "пістною"?
Цікаво знати! Українською правильно казати "Різдвяний піст", а не "Різдвяний пост". Слово "піст" означає період духовного й харчового утримання, тоді як "пост" має інші значення. Про різницю між цими словами читайте в матеріалі "Піст" чи "пост": як правильно говорити українською на Освіта 24.
Літературна норма – "пісний". Саме цю форму фіксують українські словники. Прикметник змінюється за родами й числами: "пісний", "пісна", "пісне", "пісні".
Тож правильно казати й писати:
- пісний борщ;
- пісна вечеря;
- пісні вареники;
- пісне меню;
- пісні страви.
Форма "пістний" не відповідає нормам української літературної мови. Пояснення криється в правилі спрощення приголосних.
Чому в слові "пісний" зникає літера "т"?
Прикметник "пісний" утворився від іменника "піст" за допомогою суфікса -н-. Під час словотворення виникає збіг трьох приголосних -стн-, який спрощується: звук [т] випадає, а відповідну літеру не пишемо.
Правило про спрощення у групах приголосних / ZNO.IF.UA.
Таке явище називають спрощенням у групах приголосних. За цим самим правилом утворилися й інші слова:
- користь – корисний;
- радість – радісний;
- якість – якісний;
- область – обласний;
- честь – чесний.
Отже, запам'ятовуємо: піст – пісний, а не "пістний".
Що означає слово "пісний"?
За Словником української мови, "пісний" – це той, що не містить м'яса, молока та інших продуктів, заборонених церковними правилами під час посту. Так називають борщ, кашу, вареники, випічку та інші страви, приготовані відповідно до постових обмежень.
Слово має й інші значення. Наприклад, так можуть характеризувати неродючий ґрунт, бідний на поживні речовини. А в розмовному мовленні "пісним" іноді називають щось нудне, нецікаве або позбавлене виразності.
Звідси й вислів "пісна міна" – невдоволений, похмурий або непривітний вираз обличчя. Тож цей прикметник можна зустріти не лише в розмовах про їжу.
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